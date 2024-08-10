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الرياضة

«صبا» تسجل أفضل توقيت في شارة طحنون بن محمد للحقايق بالذيد

«صبا» تسجل أفضل توقيت في شارة طحنون بن محمد للحقايق بالذيد
11 أغسطس 2024 01:07

الذيد(الاتحاد)

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استضاف ميدان الذيد لسباقات الهجن، صباح أمس، منافسات شارة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، طيب الله ثراه، لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وتضمنت المنافسات إقامة 20 شوطاً لمسافة 3 كيلومترات. 
وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «صبا» لمحمد مهير سعيد الخاصوني، بزمن 4:41:0 (أفضل توقيت)، الشوط الثاني «الظبي» لسالم راشد دغيش الكتبي، الشوط الثالث «توافيق» لحارب جمعة بن صبيح الفلاسي، الشوط الرابع «الشهم» لحمد عوض مصبح الكتبي، الشوط الخامس «سمحه» لسعيد علي مبارك الرملي، الشوط السادس «مشاكل» لراشد عبيد علي الميالة، الشوط السابع «الحذرة» لفيصل سلطان راشد الطنيجي، الشوط الثامن «برق» لراشد مصبح علي الدهماني، الشوط التاسع «حظ» لعبدالله حمد حميدي الخاصوني، الشوط العاشر «الشهامة» لحمد عوض مصبح الكتبي.

الذيد
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