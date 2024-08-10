الجزيرة والوحدة.. «قمة الوديات» اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض الوحدة والجزيرة مباراة ودية أولى للفريقين في أبوظبي مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وتأتي «قمة أبوظبي» الودية بين «فخر أبوظبي» و«العنابي» بعد عودة الفريقين من المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد.

وكان الجزيرة قد عاد إلى العاصمة أبوظبي قبل أيام قادماً من معسكر إسبانيا، وخاض الفريق أربع مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي، آخرها كانت أمام فريق ملقا الإسباني وخسر «فخر أبوظبي» بهدف دون رد، وقبلها واجه قادش وخسر بهدفين مقابل هدف، وحقق المعسكر الخارجي الأهداف المرجوة منه من حيث الاستفادة الفنية والبدنية.

في المقابل، عادت بعثة الوحدة قبل أيام أيضاً عقب نهاية معسكر الفريق في صربيا، وخاض خلالها الفريق أربع مباريات ودية، تغلب في الأولى على فوزدوفاك الصربي بخماسية، وتعادل في الثانية مع فريق آي إم تي الصربي سلبياً، وأخيراً فاز بخماسية على زافيزدا البوسني، واختتم الوحدة مبارياته الودية بلقاء تيكستيلاك الصربي، الذي انتهى بفوز «العنابي» 2-0.