«الترجيحية» تُنقذ نابولي من «كأس العذاب»!

روما (أ ف ب)



تخطّى نابولي ضيفه مودينا، ضمن دور الـ32 بكأس إيطاليا، بفوزه بركلات الترجيح 4-3، إثر تعادلهما سلباً، بعد نهاية الوقت الأصلي، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ويواجه في دور الـ16 الفائز من مباراة بارما وباليرمو.

وعلى الرغم من سيطرته الواضحة خلال الدقائق التسعين، إلا أنّ فريق الجنوب لم ينجح بكسر التعادل بغياب نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، في مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي.

وعيّن نابولي الذي عانى صعوبات كبيرة الموسم المنصرم، كونتي ليشرف عليه بعقدٍ حتى يونيو 2027، ليصبح خامس مدربٍ يرأس الجهاز الفني خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، بعد فرانتشيسكو كالتسونا، ووالتر ماتزاري، والفرنسي رودي جارسيا، ولوتشانو سباليتي الذي قاده إلى لقب الدوري عام 2023.

وفي باقي نتائج الدور عينه، صنع تشيزينا من الدرجة الثانية المفاجأة بتخطيه فيرونا 2-1، وفاز جنوى على ريجيانا 1-0، وساسوولو على تشيتاديلا 2-1، وأودينيزي على أفيلينو 4-0.

في حين تخطى كريمونيزي ضيفه باري بركلات الترجيح 5-4، إثر تعادلهما بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1، وبالطريقة عينها تخطى مونزا، بقيادة مدربه الجديد المدافع الدولي السابق أليساندرو نيستا، ضيفه سودتيرول 9-8، إثر تعادلهما سلباً بعد نهاية الوقت الأصلي.