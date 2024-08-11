سابالينكا.. «الانهيار»!

تورونتو (أ ف ب)



ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثالثة عالمياً دورة تورونتو للماسترز في التنس، من الدور ربع النهائي، بخسارتها أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا 4-6 و2-6، في ساعة و27 دقيقة.

وصمدت أنيسيموفا التي وصلت إلى نصف نهائي إحدى دورات الماسترز للمرة الاولى في مسيرتها، في المجموعة الأولى أمام سابالينكا التي أتيحت أمامها خمس فرصٍ لكسر الإرسال، منها اثنتان في الشوط الثالث وثلاث في الشوط الخامس، من دون أن تنجح في الكسر.

وفي الشوط الثامن، سنحت أمام الأميركية البالغة 22 عاماً فرصة الكسر الأولى، لكنها لم تنجح في استغلالها، قبل أن تحقق مبتغاها في الشوط العاشر من المجموعة الأولى لتحسمها 6-4 خلال 55 دقيقة.

وتبادلت اللاعبتان الكسر في الشوطين الثالث والرابع في المجموعة الثانية، لتتعادلا 2-2، قبل أن تنهار سابالينكا وتتعرّض للكسر في الشوط السادس لتتأخر 2-4، ثم في الشوط الثامن لتخسر المجموعة 2-6 خلال 32 دقيقة.

وتسعى أنيسيموفا لبلوغ نهائي احدى دورات «دبليو تي آيه» للمرة الرابعة في مسيرتها والأولى منذ فوزها في ملبورن في يناير 2022.

كما فازت في دورة بوجوتا عام 2019، بعد خسارتها أول مباراة نهائية لها في دورات اللاعبات المحترفيات «دبليو تي إيه» في اليابان المفتوحة عام 2018.

تواجه في نصف النهائي في تورونتو مواطنتها إيما نافارو «15» الفائزة على الأميركية تايلور تاونسند «الخاسرة المحظوظة» 6-3 و7-6 في ربع النهائي.