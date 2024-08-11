الإثنين 12 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سابالينكا.. «الانهيار»!

سابالينكا.. «الانهيار»!
11 أغسطس 2024 08:56

تورونتو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
روبليف يواجه بوبيرين في نهائي مونتريال
أوساكا تستعيد «الأمتعة المفقودة»


ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثالثة عالمياً دورة تورونتو للماسترز في التنس، من الدور ربع النهائي، بخسارتها أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا 4-6 و2-6، في ساعة و27 دقيقة.
وصمدت أنيسيموفا التي وصلت إلى نصف نهائي إحدى دورات الماسترز للمرة الاولى في مسيرتها، في المجموعة الأولى أمام سابالينكا التي أتيحت أمامها خمس فرصٍ لكسر الإرسال، منها اثنتان في الشوط الثالث وثلاث في الشوط الخامس، من دون أن تنجح في الكسر.
وفي الشوط الثامن، سنحت أمام الأميركية البالغة 22 عاماً فرصة الكسر الأولى، لكنها لم تنجح في استغلالها، قبل أن تحقق مبتغاها في الشوط العاشر من المجموعة الأولى لتحسمها 6-4 خلال 55 دقيقة.
وتبادلت اللاعبتان الكسر في الشوطين الثالث والرابع في المجموعة الثانية، لتتعادلا 2-2، قبل أن تنهار سابالينكا وتتعرّض للكسر في الشوط السادس لتتأخر 2-4، ثم في الشوط الثامن لتخسر المجموعة 2-6 خلال 32 دقيقة.
وتسعى أنيسيموفا لبلوغ نهائي احدى دورات «دبليو تي آيه» للمرة الرابعة في مسيرتها والأولى منذ فوزها في ملبورن في يناير 2022.
كما فازت في دورة بوجوتا عام 2019، بعد خسارتها أول مباراة نهائية لها في دورات اللاعبات المحترفيات «دبليو تي إيه» في اليابان المفتوحة عام 2018.
تواجه في نصف النهائي في تورونتو مواطنتها إيما نافارو «15» الفائزة على الأميركية تايلور تاونسند «الخاسرة المحظوظة» 6-3 و7-6 في ربع النهائي.

 

التنس
أرينا سابالينكا
تورونتو
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
الرياضة
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
اليوم 12:00
10 حقائق مثيرة للاهتمام
الترفيه
بالصور.. 10حقائق مثيرة للاهتمام
اليوم 11:55
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
الرياضة
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
اليوم 11:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 16 شخصاً بصاعقة في الصين
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©