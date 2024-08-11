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الرياضة

الجندي: أتطلع الآن إلى لوس أنجلوس

الجندي: أتطلع الآن إلى لوس أنجلوس
11 أغسطس 2024 09:11


باريس (د ب أ)

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دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
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أكد المصري أحمد الجندي شعوره بالفخر، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث أولمبياد باريس 2024.
وقال الجندي في تصريحات للصحفيين «لا أستطيع أن أصف مشاعري بتحقيق حلمي، وسماع النشيد الوطني لبلدي بعد التتويج بالميدالية الذهبية، لقد بذلت مجهوداً كبيراً مع فريق العمل من أجل الوصول لهذه اللحظة».
وعن تحطيمه للرقم العالمي في النهائي، بعد تحطيم الرقم الأولمبي في التصفيات، قال الجندي: خططنا بشكل جيد من أجل تحطيم الرقم الأولمبي والعالمي، كنت أركض من أجل رقم قياسي عالمي ورقم قياسي أولمبي بالطبع، ولكن بعد الرماية المتوسطة كنت أشك في كسر الرقم القياسي العالمي، ولكن بعد أن أنهيت السباق اكتشفت أنني حطمته». وأوضح الجندي «أهدي هذه الميدالية للشعب المصري وعائلتي ولأخي محمد الجندي، ولأسرة الخماسي الحديث بأكملها والمدربين، وكل الشعب المصري».
واختتم الجندي تصريحاته قائلاً «أخطط الآن للاستمرار في المنافسات حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ربما تكون المحاولة الأخيرة بالنسبة لي، حيث أعاني من إصابة في الكتف، بعد أولمبياد طوكيو، لكني سأخوض التجربة وأتطلع إلى دورة الألعاب المقبلة».
وأصبح الجندي أول لاعب أفريقي يحصد الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث في الأولمبياد.
وتُوج الجندي بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، وسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً بلغ 1555 نقطة.
وعانى الجندي من إصابات مزمنة في الكتف، منذ تتويجه بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، وأكد أنه شعر ببعض التوتر، بعدما كاد أن يسقط عن حصانه خلال الدور قبل النهائي، لكنه لم يرتكب أي خطأ خلال مرحلة قفز الحواجز في الدور النهائي. 
وأوضح الجندي «كنت في حالة شك وتحت ضغط، كنا نخطط لذلك بعد منافسات الفروسية، وصححنا هذه الأخطاء». 
وتفوق الجندي بفارق 13 ثانية في منافسات ليزر رن على الياباني تايشو ساتو، في الوقت الذي حصد فيه الإيطالي جورجيو مالان الميدالية البرونزية.
وستكون أولمبياد باريس آخر دورة أولمبية تشهد إقامة مسابقة الفروسية خلال منافسات الخماسي الحديث.

مصر
الخماسي الحديث
أولمبياد باريس 2024
لوس أنجلوس
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