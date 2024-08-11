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الرياضة

ليبرون جيمس: لا أرى نفسي في «لوس أنجلوس 2028»

ليبرون جيمس: لا أرى نفسي في «لوس أنجلوس 2028»
11 أغسطس 2024 09:51

باريس (رويترز) 

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قال النجم الأميركي المخضرم ليبرون جيمس الذي ساعد منتخب بلاده في الفوز على فرنسا، والتتويج بالذهبية الأولمبية لكرة السلة للرجال، إنه لا يتصور أن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس في 2028.
ورداً على سؤال حول إمكانية التفكير في المشاركة في الدورة الصيفية المقبلة على الأراضي الأميركية، قال جيمس «39 عاماً»: لا يمكنني تصور المشاركة في لوس أنجلوس، لكني أيضاً لم أتصور اللعب في باريس، وبعد أربعة أعوام من الآن، لا يمكنني تصور نفسي أشارك في الأولمبياد».
وفي نهائي البطولة الأولمبية أمام فرنسا صاحبة الضيافة أحرز جيمس 14 نقطة، وسيطر على ست كرات مرتدة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.
ويعتبر كثيرون جيمس واحداً من أفضل اللاعبين طوال تاريخ كرة السلة.
وبفوز المنتخب الأميركي تُوج جيمس بثالث لقب أولمبي خلال مسيرته مع اللعبة.

 

كرة السلة
أميركا
فرنسا
ليبرون جيمس
أولمبياد باريس 2024
لوس أنجلوس
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