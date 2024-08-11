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الرياضة

جالولوف يشكر طاقم إنقاذ قلب مدرب أوزبكستان

جالولوف يشكر طاقم إنقاذ قلب مدرب أوزبكستان
11 أغسطس 2024 10:37

 
باريس (رويترز)

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وجه الملاكم الأوزبكي باخودير جالولوف الفائز بذهبيتين أولمبيتين الشكر للطاقم الطبي المرافق للبعثة الأولمبية البريطانية في باريس لمساعدته في علاج وإنقاذ مدرب أوزبكستان تولكين كيليتشيف، عندما توقف قلبه يوم الخميس الماضي.
وتعرض كيليتشيف للأزمة الصحية، خلال احتفاله بفوز حسنبوي دوسماتوف على بلال بن نعمة في نهائي وزن الذبابة للرجال.
وقال الفريق البريطاني في بيان «ساعد عضوان من الطاقم الطبي البريطاني في إنقاذ حياة مدرب منتخب أوزبكستان للملاكمة، بعد توقف قلبه في ألعاب باريس 2024.
وأضاف «الدكتور سارج سينج، وأخصائي العلاج الطبيعي روبي ليليس كانا أول من استجاب خلال احتفال المدرب تولكين كيليتشيف بميدالية ذهبية فاز بها الأوزبكي حسنبوي دوسماتوف في منطقة الإحماء، في ملاعب رولان جاروس يوم الخميس، حيث توقف قلبه فجأة.
وقال «تولى سينج عملية الإنعاش، بينما تمكن ليليس من الاستعانة بجهاز إنعاش القلب، حتى يستعد كيليتشيف وعيه».
وأكد الفريق البريطاني أن كيليتشيف نقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.
وقال جالولوف للصحفيين، بعد فوزه على الإسباني أيوف جدفا في نهائي وزن فوق الثقيل للرجال، «إنه مدربي الخاص، إنه مدرب رائع، حالته الآن جيدة، شكراً جزيلاً لكم على كل المساعدة التي قدمها الأطباء في فرنسا.
وأضاف: حالته الآن أفضل وهو بخير، وبالطبع الشكر للأطباء الإنجليز، لأن الإنجليز هم كانوا أول من ساعده، حتى جاء أطباء آخرون، شكراً جزيلاً على كل ما قدمتموه من مساعدة».

الملاكمة
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أولمبياد باريس 2024
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