أشرف صبحي يحتفل بالجندي وسارة



القاهرة (د ب أ)



احتفل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالثنائي أحمد الجندي، صاحب ذهبية الخماسي الحديث، وسارة سمير الحاصلة على فضية رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بخالص التهاني إلى البطلين الرياضيين الأولمبيين، أحمد الجندي، بعد تحقيق ذهبية الخماسي الحديث، والبطلة سارة سمير التي حصدت فضية رفع الأثقال.

وقال الدكتور أشرف صبحي: «شكراً للقيادة السياسية المصرية على دعمها المستمر للرياضة المصرية، وشكراً لأبطال مصر الأولمبيين لإسعادهما الشعب المصري وإدخال البسمة، هذا الإنجاز يُعد تتويجاً لجهود الدولة المصرية وأبطالها وتفوقهم على المنافسين، ومن قبلهم محمد السيد وإحرازه برونزية منافسات السلاح».

أكد الوزير على أهمية استمرار الدعم والاهتمام بالرياضة المصرية لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، ويؤكد على قدرة الرياضيين المصريين على المنافسة.

من جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اختيار اللجنة الأولمبية للثنائي أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث وسارة الجندي الحاصلة على فضية رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024 كان اختيارا صائبا لرفع العلم المصري في حفل افتتاح الأولمبياد.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي كان سيحمل العلم المصري، في طابور العرض، خلال حفل افتتاح الأولمبياد، في حال قيادته لمنتخب مصر الأولمبي.

وأضاف المهندس ياسر إدريس، أن توقعات اللجنة الأولمبية والاتحادات بحصد الميداليات لم تكن بعيدة عن الواقع، لولا عدم التوفيق لحصدت البعثة المصرية 7 ميداليات، وكانت منتخبات كرة القدم واليد والسلاح وتنس الطاولة على مقربة من حصد ميداليات أولمبية.

ورفعت البعثة المصرية حصيلتها إلى ثلاث ميداليات متنوعة ذهبية وفضية وبرونزية للثلاثي أحمد الجندي ذهبية الخماسي الحديث، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في سلاح المبارزة.