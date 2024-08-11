«براكة» تتألق بـ «أفضل توقيت» في شارة طحنون بن محمد



الذيد (الاتحاد)



تواصلت على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، منافسات شارة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، طيب الله ثراه، لهجن أبناء القبائل، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات إقامة 16 شوطاً لسن اللقايا لمسافة 3 كيلومترات، وبحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «براكة» لمحمد خالد سالم ضحي الكعبي، بزمن 4:43:75 دقيقة «أفضل توقيت»، والشوط الثاني «مبروك» لسعيد مطر سلطان الكتبي، والشوط الثالث «حشمة» لسلطان راشد عبدالله الخاطري، والشوط الرابع «الشمالي» لمحمد سعيد عايش القايدي، والشوط الخامس «مياسة» لشملان جمعة شملان الطنيجي، والشوط السادس «هتان» لسيف علي سعيد الكتبي، والشوط السابع «شقرا» لمطر محمد شطيط علي الكتبي، والشوط الثامن «عنيد» لشطيط مصبح مسحار الكتبي، والشوط التاسع «بنت الخروف» لشطيط مصبح مسحار الكتبي، والشوط العاشر «الشبابية» لشطيط مصبح مسحار الكتبي، والشوط الحادي عشر «الشاهينية» لعلي سعيد سالم بن طارش، والشوط الثاني عشر «عارض» لمحمد راشد حضيرم الكتبي، والشوط الثالث عشر «سرايا» لمحمد عبيد خليفة الطنيجي، والشوط الرابع عشر «محدث» لسعيد خلفان حمد الحافري، والشوط الخامس عشر «مخلابة» لعبدالله سلطان راشد الكتبي، والشوط السادس عشر «داحس» لمحمد خالد سالم ضحي الكعبي.

وأوضح مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن منافسات سن اللقايا بميدان الذيد، ضمن سباق شارة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، طيب الله ثراه، حظيت بمشاركة كبيرة من ملاك ومضمري الهجن، من كافة أنحاء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وحملت المنافسات الكثير من المتعة والإثارة والقوة.