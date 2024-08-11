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الرياضة

دبا الحصن والنصر.. «البروفة الأخيرة»

دبا الحصن والنصر.. «البروفة الأخيرة»
11 أغسطس 2024 12:00

 
فيصل النقبي (دبا الحصن)

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يلتقي دبا الحصن مع النصر ودياً، الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2024-2025، وتعد التجربة الأخيرة للفريق التي يعول عليها الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين لـ «ضربة البداية».
وقال البرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن، إن الإدارة تقدم دعماً كبيراً للجهازين الفني والإداري، لتحقيق هدف وطموح جماهير النادي، وهو البقاء في «دوري المحترفين»، مع بناء فريق قادر على تقديم المستوى الجيد.
وأضاف: «قمنا بالتجهيز للدوري، خاصة أن مراحل الإعداد جاءت مفيدة من خلال إيجاد التجانس بين اللاعبين، وتحديداً في المعسكر الخارجي الناجح بتركيا، وخضنا خلاله عدداً من اللقاءات الودية القوية والمهمة، وحققنا أهدافنا.
واختتم كايو تصريحه بالقول إن الفريق من لاعبين وأجهزة فنية جاهزون لانطلاقة الموسم، ولدينا فرصة لإثبات الإمكانيات التي نملكها، وتغيير قاعدة «الصاعد هابط»، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يوليه مجلس الشارقة الرياضي، وكذلك مجلس إدارة النادي.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
النصر
كايو زاناردي
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