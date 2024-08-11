«أبوظبي للشراع» يطارد المراكز المتقدمة في «كأس أورا»

لا جاردا (الاتحاد)



ارتفع عدد المشاركين في «النسخة 29»، لكأس أورا للشراع الحديث، والتي تقام في بحيرة لاجاردا الإيطالية، إلى 535 بحاراً يخوضون تحدي «الأوبتيمست»، وتعد أولى فئات المنافسات في فئة الشراع الحديث، وتختتم البطولة الاثنين، بمشاركة وحضور فريق أبوظبي للشراع الحديث، الذي يطمح إلى أن يسجل مراكز متقدمة، بالإضافة إلى مواصلة رحلة اكتساب الخبرة والمهارة.

وبدأت البطدولة بتقسيم المشاركين إلى أساطيل مختلفة، حيث يضم «أسطول المبتدئين» 85 بحاراً، و«أسطول المتقدمين» 450 بحاراً حسب الفئات العمرية، وتقام الكأس في أجواء قوية ومشاركة أبطال في هذه الفئة من مختلف العالم، وسجل فريق أبوظبي مراكز متقدمة في اليوم الأول، بحثاً عن الوصول إلى أفضل النتائج.

وتشهد منطقة المنافسات إقبالاً لفئات كثيرة من الشراع الحديث، حيث تعد ملائمة للتدريبات وإقامة المعسكرات الصيفية، ويستمر فريق أبوظبي في معسكره التدريبي، مع نهاية أحداث البطولة، حتى 20 أغسطس الجاري، ويشارك فريق أبوظبي بكل من عبد الله الزبيدي، وحمد المهيري، وخليفة الرميثي، وذياب المهيري، وزايد الحوسني.