«الإمارات القابضة للدراجات» يختار 7 لاعبات لـ«طواف فرنسا»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن فريق الإمارات القابضة «ADQ»، فريق السيدات المحترف الأول للدراجات في الدولة، عن تشكيله في «طواف فرنسا» من 12 إلى 18 أغسطس الجاري. يتنافس الفريق في النسخة الحالية من السباق العالمي المرموق بعدد 7 لاعبات هن صوفيا بيرتيسولو، وميكايلا هارفي، وليزي هولدن، وكارولينا كوميجا، وإيريكا ماجنالدي، وسيلفيا بيرسيكو، وكارلين سوينكلز.

وتشهد مشاركة الفريق في طواف فرنسا للسيدات، ارتداء اللاعبات لقميص صُمم خصيصاً للمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم، ويأتي التصميم، ليعبر عن مهمة الفريق، حيث يتضمن عناصر رمزية تسلط الضوء على اهتمام الفريق بتمكين المرأة، ويؤكد على إيمانه بالتنوع، وتشجيعه الأخريات على القيادة والتحلي بالمسؤولية، في إطار رياضة ركوب الدراجات الهوائية للسيدات.



يحمل القميص شعار «التواصل وانتهاز الفرصة»، في تجسيد مباشر للمفهوم الرئيسي والقيم المحورية للفريق، وفي إشارة للروح التي تلهم لاعباته، وتدفع أداءهن على المسرح العالمي.

ويضم تصميم القميص صورة «العين» في المركز، والتي اختيرت لتعكس الرؤية الفريدة لكل لاعبة، فيما تدل الخطوط التي يحملها التصميم على النمو المستمر للاعبات ووحدتهن.

وحول المشاركة في الطواف، قالت ميليسا مونكادا، رئيسة فريق الإمارات القابضة «ADQ»: «يعتبر سباق طواف فرنسا للسيدات ذروة موسم سباقاتنا، ويسعدنا أن نشارك في هذا السباق المهم بتشكل قوي من اللاعبات الموهوبات، وكلنا حماس لخوض التحدي، ولرؤية الأداء القوي للاعبات فريق الإمارات القابضة «ADQ»، وروحهن المفعمة بالتصميم التي تظهر في كل سباق، وسعيهن الدؤوب للفوز الذي هو سمة الأبطال».

وأضافت: «متحمسون أيضاً للكشف عن القميص الجديد الذي ترتديه اللاعبات خلال (طواف فرنسا) للسيدات، وصُمم ليمثل وحدة فريقنا وقوته وتنوعه، وليكون رمزاً للفرص التي نقدمها للنساء في رياضة ركوب الدراجات ونلهمهن من خلالها».

يضم سباق طواف فرنسا للسيدات لعام 2024 سبعة أيام من السباق، عبر ثماني مراحل، يبلغ مجموعها الإجمالي 946 كيلومتراً «588 ميلاً»، وتقام المراحل الثلاث الأولية في هولندا، ومن المقرر عقد اثنتين منها 13 أغسطس، مرحلة أقصر، يليها سباق فردي ضد الساعة.

وينتقل السباق لاحقاً جنوباً إلى بلجيكا، ويغطي طرقاً مألوفة من السباقات الكلاسيكية، مثل سباق أمستل الذهبي، ولييج-باستون-لييج.

ويستمر الطواف جنوباً حتى دخول فرنسا، بحيث يختتم بمرحلتين نهائيتين في جبال الألب، بما في ذلك نهاية للقمة في «ألب دويز»، التي يبلغ ارتفاعها 1850 متراً.

وشاركت لاعبات من الفريق في أولمبياد باريس، ضمن بعثات دولهن، وفازت كيارا كونسوني، وزميلتها في فريق إيطاليا، فيتوريا جوزيني، بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات على المضمار، وهي الميدالية الأولمبية الأولى لها.