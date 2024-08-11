تهنئة رئاسية بأول ذهبية أولمبية لتايوان في الملاكمة



تايبيه (د ب أ)



هنأ الرئيس التايواني لاي تشينج دي، الملاكمة التايوانية لين يو تينج، بعد فوزها بأول ميدالية ذهبية أولمبية في الملاكمة في تاريخ البلاد، عن جدارة.

وكانت لين محل جدل بشأن أهليتها في الأولمبياد مع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.

وتغلبت لين على البولندية جوليا سيريميتا 5-صفر، بقرار الإجماع، في منافسات أقل من 57 كجم في المباراة النهائية بأولمبياد باريس.

وكتب لاي على شبكة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بفضل تركيزها وانضباطها المثير للإعجاب، تغلبت على التضليل والتنمر الإلكتروني، وحولت المحنة إلى انتصار، إنها ابنة تايوان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جعلت أمتنا فخورة».

وكان هذا تطوراً مذهلاً للين «28 عاماً»، التي ودعت منافسات أولمبياد طوكيو 2021 مبكراً.

وخلال وقوفها على منصة التتويج، طغت عليها المشاعر وبكت أثناء حفل توزيع الميداليات.

وقالت لين لوكالة الأنباء الحكومية «سي.إن.أيه»: «بكيت لأنني فزت بهذه الميدالية نيابة عن بلدي، لقد آمن بي الكثير من الناس في تايوان ودعموني، حتى وصلت لهذه النقطة». في تايوان، تابع الكثيرون مباراة الميدالية الذهبية على التلفاز في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، بما فيهم الرئيس لاي.

بعد أن توجت لين بالميدالية الذهبية، اتصل لاي بوالدتها مباشرة لتهنئتها، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قام جيران لين في مدينة «نيو تايبيه سيتي» بإشعال الألعاب النارية للاحتفال، وفقاً لما أفاد به الإعلام المحلي.

وقالت والدة لين للصحفيين: «في آخر 15 عاماً، بذلت أقصى جهد لها وحققت حلمها».

وأرسل المعهد الأمريكي في تايوان «أيه.أي.تي»، وهو السفارة الأميركية الفعلية في تايبيه، تهاني الولايات المتحدة الأميركية.