الإثنين 12 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تهنئة رئاسية بأول ذهبية أولمبية لتايوان في الملاكمة

تهنئة رئاسية بأول ذهبية أولمبية لتايوان في الملاكمة
11 أغسطس 2024 11:52

 
تايبيه (د ب أ)

أخبار ذات صلة
حدث في «أولمبياد باريس».. بعثات «صغيرة» ونتائج «كبيرة»!
«أولمبياد باريس».. أرقام قياسية ووداع الأساطير
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


هنأ الرئيس التايواني لاي تشينج دي، الملاكمة التايوانية لين يو تينج، بعد فوزها بأول ميدالية ذهبية أولمبية في الملاكمة في تاريخ البلاد، عن جدارة.
وكانت لين محل جدل بشأن أهليتها في الأولمبياد مع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.
وتغلبت لين على البولندية جوليا سيريميتا 5-صفر، بقرار الإجماع، في منافسات أقل من 57 كجم في المباراة النهائية بأولمبياد باريس.
وكتب لاي على شبكة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بفضل تركيزها وانضباطها المثير للإعجاب، تغلبت على التضليل والتنمر الإلكتروني، وحولت المحنة إلى انتصار، إنها ابنة تايوان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جعلت أمتنا فخورة».
وكان هذا تطوراً مذهلاً للين «28 عاماً»، التي ودعت منافسات أولمبياد طوكيو 2021 مبكراً.
وخلال وقوفها على منصة التتويج، طغت عليها المشاعر وبكت أثناء حفل توزيع الميداليات.
وقالت لين لوكالة الأنباء الحكومية «سي.إن.أيه»: «بكيت لأنني فزت بهذه الميدالية نيابة عن بلدي، لقد آمن بي الكثير من الناس في تايوان ودعموني، حتى وصلت لهذه النقطة». في تايوان، تابع الكثيرون مباراة الميدالية الذهبية على التلفاز في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، بما فيهم الرئيس لاي.
بعد أن توجت لين بالميدالية الذهبية، اتصل لاي بوالدتها مباشرة لتهنئتها، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قام جيران لين في مدينة «نيو تايبيه سيتي» بإشعال الألعاب النارية للاحتفال، وفقاً لما أفاد به الإعلام المحلي.
وقالت والدة لين للصحفيين: «في آخر 15 عاماً، بذلت أقصى جهد لها وحققت حلمها».
وأرسل المعهد الأمريكي في تايوان «أيه.أي.تي»، وهو السفارة الأميركية الفعلية في تايبيه، تهاني الولايات المتحدة الأميركية.

تايوان
الملاكمة
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
الرياضة
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
اليوم 12:00
10 حقائق مثيرة للاهتمام
الترفيه
بالصور.. 10حقائق مثيرة للاهتمام
اليوم 11:55
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
الرياضة
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
اليوم 11:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 16 شخصاً بصاعقة في الصين
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©