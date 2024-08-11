شباب الأهلي يختتم تدريباته في الدوحة



مصطفى الديب (أبوظبي)

يختتم شباب الأهلي تدريباته، مساء الاثنين، على ملعب البيك بالدوحة، استعداداً للقاء الغرافة، الثلاثاء، في الدور التمهيدي الثاني، من دوري النخبة الآسيوي، بطموح حسم بطاقة التأهل إلى دوري المجموعات من البطولة التي تقام بالنظام الجديد للمرة الأولى هذا الموسم.

وتتوجه بعثة «الفرسان» من دبي إلى الدوحة، اليوم، بعد ختام التدريب الأساسي الذي حرص فيه الجهاز الفني على وضع «اللمسات الأخيرة» على التشكيلة وخطة اللقاء.

وفاز شباب الأهلي على سباهان 4-1، على ملعب الأخير في إيران في الدور التمهيدي الأول.

ويسعى الجهاز الفني لشباب الأهلي للتعامل مع المباراة بشكل واقعي، مثلما حدث في لقاء سباهان الذي اعتمد فيه المدرب على الهجمات المرتدة التي حققت المطلوب منها، بتسجيل أربعة أهداف من هجمات مرتدة، رغم سيطرة سباهان على الكرة معظم فترات المباراة.

وخاض «الفرسان» تدريباته يومياً في دبي، بعد العودة من إيران مباشرة، وشهدت التدريبات حماساً كبيراً من جميع اللاعبين، من أجل حسم بطاقة الصعود إلى دور المجموعات.