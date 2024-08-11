لاعبة أستراليا تدخل التاريخ في سلة الأولمبياد



باريس (أ ف ب)



حسمت أستراليا برونزية مسابقة كرة السلة للسيدات في اليوم الأخير من أولمبياد باريس، وذلك بفوزها المثير على بلجيكا 85-81 على ملعب «بيرسي أرينا» بفضل تألق إزي ماجبيجور صاحبة 30 نقطة مع 13 متابعة.

وبعدما انتهى مشوارها في نصف النهائي على يد الولايات المتحدة حاملة اللقب، عوضت أستراليا بعض الشيء ونالت ميداليتها الأولمبية السادسة، موزعة مناصفة بين فضيات وبرونزيات، حارمة بلجيكا من تتويج مشاركتها الثانية بميدالية، رغم جهود أبرز نجمات الألعاب إيما ميسيمان (23 نقطة) وجولي فانلو (26 مع 11 تمريرة حاسمة).

وعلقت ميسيمان على الخسارة بالقول «إنها مؤلمة، جئنا إلى هنا مع الكثير من الطموح، كانت رحلة متقلبة بالنسبة لنا، بدأنا بشكل سيء (بخسارتين في دور المجموعات أمام ألمانيا والولايات المتحدة) لكننا حاولنا المحافظة على إيماننا (بالتقدم)، كانت مباراة رائعة من الفريقين ونجحن في الخروج منتصرات في النهاية».

وأبدت حسرتها على عدم إحراز ميدالية لكن «يجب أن نكون فخورات حقاً بأنفسنا. يجب أن نكون فخورات ببلدنا وكل الناس الذين أتوا لمشاهدتنا».

وقدم المنتخبان مباراة مثيرة جداً انتهى ربعها الأول، بتقدم أستراليا بفارق نقطة فقط 20-19 حملتها معها إلى الشوط الثاني، بعد نجاح بلجيكا في تعويض تخلفها بفارق 7 نقاط 25-32 قبل 4.10 دقيقة على نهايته.

وبدا بعد استراحة الشوطين أن أستراليا في طريقها لحسم المواجهة، من دون صعوبة نتيجة تقدمها بفارق 10 نقاط 52-42 مع الوصول إلى منتصف الربع الثالث، لكن بلجيكا لم تلقِ سلاحها، وقاتلت حتى تقدمت 59-57 في آخر 1.16 دقيقة ثم 61-60 في نهايته بعد سلة من فانلو في الثواني الأخيرة.

وبقيت بلجيكا في المقدمة بفارق نقطتين، بعد مرور دقيقتين على الربع الأخير، قبل أن تستلم أستراليا المبادرة، وتبتعد بفارق 7 نقاط 76-69 في آخر 4 دقائق، ثم حافظت على تقدمها حتى النهاية رغم المحاولات البلجيكية، حاسمة المواجهة بفارق 4 نقاط.

ودخلت ماجنيبور التاريخ كأول لاعبة تسجل 30 نقطة أو أكثر مع 10 متابعات أكثر في مواجهة على ميدالية أولمبية، وهي علقت على ذلك بالقول «كانت مباراتنا الأخيرة، مباراة على الميدالية البرونزية، يجب أن أعطي الفضل لزميلاتي، قمن بعمل رائع طوال البطولة، وقدمن كل ما لديهن كل يوم».