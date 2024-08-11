«كاس» تجرد «المدمرة» من «البرونزية»!



باريس (أ ف ب)



خسرت الأميركية جوردان تشايلز الميدالية البرونزية، في الحركات الأرضية للسيدات، ضمن منافسات الجمباز في أولمبياد باريس، بعدما قضت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بأن لجنة التحكيم اتخذت قراراً غير لائق جعلها تتقدم من المركز الخامس.

ونتيجة لذلك، منح الاتحاد الدولي للجمباز برونزية الحركات الأرضية للرومانية آنا باربوزو (18 عاماً).

نشرت تشايلز «المدمرة»، والتي خاب أملها من قرار «كاس» عبر إنستجرام أربعة قلوب مكسورة، وأرفقتها «سأستغل هذا الوقت، وأزيل نفسي من وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل صحتي العقلية شكراً لكم».

وبدورها، قالت زميلتها مواطنتها أسطورة الجمباز سيمون بايلز «أرسل لك الكثير من الحب جوردان، ارفعِ رأسك عالياً أيها البطلة الأولمبية! نحن نحبك!».

ورداً على شكويين مقدمتين من الاتحاد الروماني للجمباز واللاعبتين آنا باربوزو وسابرينا فوينيا، قضت محكمة التحكيم الرياضية، بأن تقييم تشايلز لدرجة الصعوبة، تم تقديمه بعد الموعد النهائي المحدد بدقيقة واحدة لمثل هذه الحالات وكان لا ينبغي حصول ذلك.

وبعد المراجعة، تم رفع نتيجة تشايلز، الفائزة بالميدالية الذهبية مع الولايات المتحدة، إلى 13.766 نقطة.

وكان ذلك كافياً لكسب الميدالية البرونزية خلف البرازيلية ريبيكا أندرادي المتوجة بالذهب وبايلز صاحبة الفضية.

كان ما حصل ضربة مدمرة لباربوزو التي اعتقدت أنها نالت البرونزية برصيد 13.700 نقطة، لكنها تراجعت للمركز الرابع وفوينيا للخامس، غادرت اللاعبتان وهما تبكيان.

وقالت باربوزو لوسائل الإعلام الرومانية بعد حصولها على الميدالية الوحيدة لبلادها في مسابقة الجمباز «بالكاد أستطيع التعبير عن مشاعري، لا أصدق ذلك».

وتابعت «عندما سمعت النبأ، خشيت ألاّ يكون صحيحاً، وبمجرد أن تأكدت، عانقت والدي واتصلت بكل من ساعدني».

من ناحيته، وصف رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشيولاكو ما حصل سابقاً بأنه «موقف فاضح» وقال إنه سيقاطع حفل ختام الألعاب الأولمبية.

ووقعت الدراما في الحدث الأخير لمنافسات الجمباز في بيرسي أرينا.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيانها إن حكمها ينطبق على نتيجة تشايلز، مؤكدة أنه يجب إعادة النتيجة إلى القرار الأول (13.666 نقطة).

لكن «كاس» لم تحكم على الترتيب النهائي للحركات الأرضية، قائلة إنه يتعين على الاتحاد الدولي للجمباز فرز الميداليات.

وأصدرت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية والاتحاد الأميركي للجمباز بياناً مشتركاً أفادا فيه أن تشايلز «مدمرة» بسبب الحكم.

وتابع البيان «طوال عملية الاستئناف، تعرضت جوردان لهجمات مستمرة ولا أساس لها من الصحة ومؤذية للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضاف «لا ينبغي أن يخضع أي رياضي لمثل هذه المعاملة، إننا ندين هذه الهجمات ومن يشارك فيها أو يدعمها أو يحرّض عليها، ونشيد بجوردان لتصرفها بنزاهة سواء على أرض الميدان أو خارجه، ونحن نواصل دعمها».