جولياس.. «ذهبية» و«رقم عالمي»



باريس (أ ف ب)



أحرزت المجرية ميشيل جولياس ذهبية مسابقة الخماسي الحديث للسيدات مع رقم قياسي عالمي جديد في اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024، مسجلة 1461 نقطة.

وأدرجت مسابقة الخماسي الحديث للسيدات التي تتضمن السباحة وقفز الحواجز في الفروسية وسيف المبارزة والسباحة 200 م حرّة وسباق الجري لثلاثة آلاف متر يتخلله رماية بمسدّس الليزر من مسافة 10 أمتار، للمرة الأولى عام 2000 وأحرزتها البريطانية ستيفاني كوك ومن بعدها عام 2004 المجرية سوزانا فوروس، الألمانية لينا شونبورن عام 2008، الليتوانية لاورا أساداوسكايتي عام 2012، الأسترالية كلوي إسبوسيتو عام 2016 والبريطانية كايت فرينش صيف 2021 في طوكيو.

وبعدما أحرز المصري أحمد الجندي مسابقة الرجال السبت مع رقم قياسي عالمي، حذت جولياس، البالغة من العمر 23 عاماً، حذوه في اليوم الأخير من الألعاب، متفوقة على الفرنسية إيلودي كلوفيل (1452 نقطة) والكورية الجنوبية سونجمين سيونج (1441 نقطة).



