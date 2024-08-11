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الرياضة

طائرة إيطاليا تُحلق بـ «ذهب السيدات»

طائرة إيطاليا تُحلق بـ «ذهب السيدات»
11 أغسطس 2024 17:45

 
باريس (أ ف ب)

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أحرز منتخب إيطاليا للسيدات ذهبية مسابقة الكرة الطائرة، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الأولمبية، عندما تغلب على الولايات المتحدة 3-0، في المباراة النهائية لألعاب باريس.
وحسم المنتخب الإيطالي الذي لم يسبق له بلوغ نصف نهائي المسابقة الأولمبية سابقاً، المجموعات الثلاث في صالحه 25-18 و25-20 و25-17 توالياً، مجرداً ضحيته الولايات المتحدة من اللقب.
واكتفت الولايات المتحدة التي خاضت النهائي الرابع في النسخ الخمس الأخيرة، بالفضية للمرة الثالثة، بعد خسارتها أمام البرازيل في نسختي 2008 في بكين و2012 في لندن.
وعادت البرونزية إلى البرازيل التي تغلبت على تركيا 3-1.

الكرة الطائرة
إيطاليا
أميركا
البرازيل
تركيا
أولمبياد باريس 2024
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