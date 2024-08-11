الإثنين 12 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«يد» الدنمارك من «ذهب»

«يد» الدنمارك من «ذهب»
11 أغسطس 2024 17:48

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
حدث في «أولمبياد باريس».. بعثات «صغيرة» ونتائج «كبيرة»!
«أولمبياد باريس».. أرقام قياسية ووداع الأساطير
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


توجت الدنمارك بذهبية مسابقة كرة اليد للرجال للمرة الثانية في تاريخها، وذلك بفوزها الكبير في النهائي على ألمانيا 39-26 في ليل خلال اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024.
وبعدما خسرت نهائي النسخة الماضية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو أمام فرنسا، استعادت الدنمارك اللقب الذي أحرزته عام 2016 في ريو على حساب فرنسا بالذات، حارمة ألمانيا التي أطاحت أصحاب الضيافة من ربع النهائي، من لقبها الثاني بعد أول عام 1980 في موسكو، حين توجت به ألمانيا الشرقية على حساب الاتحاد السوفييتي.
وتدين الدنمارك بانفرادها وحيدة بالمركز الثاني على لائحة الدول الأكثر تتويجاً عند الرجال خلف فرنسا (ذهبيتان مقابل ثلاث، وثلاث ميداليات بالمجمل مقابل خمس)، إلى ماتياس جيدسل الذي تألق في النهائي بتسجيله 11 هدفاً من أصل 13 محاولة، وأضاف سايمون بيتليك 6 وراسموس لاوجه 5 من 5 محاولات، في لقاء أنهى المنتخب الاسكندنافي شوطه الأول متقدماً 21-12.
من ناحية ألمانيا التي خسرت النهائي للمرة الثالثة، بعد 1984 و2004، كان يوري كنور الأفضل بستة أهداف وأضاف كل من رينارز أوشينز ويانيك كولباخر أربعة أهداف.
وأكدت إسبانيا تخصصها بالميدالية البرونزية التي أحرزتها للمرة الثانية توالياً والخامسة في تاريخها من دون أي ميدالية من لون آخر، وذلك بفوزها الصعب جداً على سلوفينيا 23-22.

كرة اليد
الدنمارك
ألمانيا
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
الرياضة
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
اليوم 12:00
10 حقائق مثيرة للاهتمام
الترفيه
بالصور.. 10حقائق مثيرة للاهتمام
اليوم 11:55
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
الرياضة
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
اليوم 11:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 16 شخصاً بصاعقة في الصين
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©