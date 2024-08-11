«الأولمبية الدولية» تهنئ مصر بإنجاز الجندي



باريس (د ب أ)



هنأ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، على الإنجاز التاريخي الذي حققه أحمد الجندي بالحصول على الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال للخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024.

وقال باخ إن ما حققه أحمد الجندي يعد إنجازاً تاريخياً للخماسي الحديث ولمصر، حيث إنه لم يكتفِ بالحصول على الميدالية الذهبية، بل حطم الرقم الأولمبي في التصفيات، كما حطم الرقم العالمي في النهائي، وذلك في آخر دورة ألعاب أولمبية تشهد منافسات الخماسي الحديث بتواجد الفروسية التي سيتم استبدالها بمسابقة الموانع.

وقام رئيس الاتحاد المصري، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بإهداء درع الاتحاد المصري لتوماس باخ، وذلك بحضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وسيلفستر زاري رئيس الاتحاد الأفريقي، وياسر حفني، رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للعبة.

وتوج الجندي لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث، بذهبية منافسات فردي الرجال بأولمبياد باريس.

واستطاع البطل المصري التتويج بالذهب عن جدارة بعد تحقيقه 1555 نقطة، وكان قد تأهل إلى النهائي، بعد تصدره منافسات قبل النهائي مسجلاً 1516 نقطة، محطماً الرقم الأولمبي 1482 نقطة للبريطاني جو شونج.