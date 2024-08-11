الإثنين 12 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأولمبية الدولية» تهنئ مصر بإنجاز الجندي

«الأولمبية الدولية» تهنئ مصر بإنجاز الجندي
11 أغسطس 2024 17:59

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
حدث في «أولمبياد باريس».. بعثات «صغيرة» ونتائج «كبيرة»!
«أولمبياد باريس».. أرقام قياسية ووداع الأساطير
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


هنأ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، على الإنجاز التاريخي الذي حققه أحمد الجندي بالحصول على الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال للخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024.
وقال باخ إن ما حققه أحمد الجندي يعد إنجازاً تاريخياً للخماسي الحديث ولمصر، حيث إنه لم يكتفِ بالحصول على الميدالية الذهبية، بل حطم الرقم الأولمبي في التصفيات، كما حطم الرقم العالمي في النهائي، وذلك في آخر دورة ألعاب أولمبية تشهد منافسات الخماسي الحديث بتواجد الفروسية التي سيتم استبدالها بمسابقة الموانع.
وقام رئيس الاتحاد المصري، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بإهداء درع الاتحاد المصري لتوماس باخ، وذلك بحضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وسيلفستر زاري رئيس الاتحاد الأفريقي، وياسر حفني، رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للعبة.
وتوج الجندي لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث، بذهبية منافسات فردي الرجال بأولمبياد باريس.
واستطاع البطل المصري التتويج بالذهب عن جدارة بعد تحقيقه 1555 نقطة، وكان قد تأهل إلى النهائي، بعد تصدره منافسات قبل النهائي مسجلاً 1516 نقطة، محطماً الرقم الأولمبي 1482 نقطة للبريطاني جو شونج.

مصر
الخماسي الحديث
اللجنة الأولمبية الدولية
توماس باخ
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
الرياضة
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
اليوم 12:00
10 حقائق مثيرة للاهتمام
الترفيه
بالصور.. 10حقائق مثيرة للاهتمام
اليوم 11:55
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
الرياضة
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
اليوم 11:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 16 شخصاً بصاعقة في الصين
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©