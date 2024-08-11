لافريسن يقبَّل «المضمار» بعد «الهاتريك»



باريس (أ ف ب)



حقق ملك سباقات السرعة الهولندي هاري لافريسن الثلاثية في منافسات الدراجات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس عندما نال ذهبية سباق كيرين في مضمار سان كانتان أن إيفلين في باريس.

وتفوق لافريسن، بطل العالم 13 مرة بينها 3 مرات في سباق كيرين، على الأسترالي ماتيو ريتشاردسون صاحب الفضية، فيما عادت البرونزية للأسترالية الآخر الأسترالي ماتيو جلايتزر.

وجثا لافريسن على ركبتيه عقب تحقيق الـ«هاتريك» وقبَّل المضمار، بعدما أصبح الدراج الثالث الذي يفوز بجميع سباقات السرعة الثلاثة (السبرينت فردي وفرق وسباق كيرين) في نسخة واحدة من الألعاب، بعد البريطانيين كريس هوي في عام 2008 في بكين وجايسون كيني في عام 2016 في ريو دي جانيرو.

وقال الدراج الهولندي الطائر البالغ من العمر 27 عاماً «أنا لست شخصاً عاطفياً عادة، لكنني الآن أشعر بالانهيار، إنه أمر لا يصدق، لا أستطيع أن أصدق ذلك، لقد أردت هذه الميداليات الذهبية الثلاث بشدة».

وهذا هو اللقب الأولمبي الخامس للافريسين بعد ذهبيتي سباق السرعة (فردي وفرق) في طوكيو ،2021 حيث لم يفلت منه سوى سباق كيرين (نال البرونزية).

أصبح لافريسن الرياضي الهولندي الأكثر تتويجاً في التاريخ في فئتي الرجال والسيدات، في الألعاب الأولمبية الصيفية.

الدراج الذي حصل على 13 لقباً عالمياً، كان أصبح الدراج الرابع في التاريخ الذي يدافع عن لقبه في سباق السرعة (فردي) مع الرقم القياسي العالمي (9.088) في التصفيات. احتفظ به قبله الفرنسي دانييل موريلون والألماني ينس فيلدر والبريطاني جايسون كيني.

وبات لافريسن يقترب بخطى ثابتة من تحقيق الألقاب الأولمبية السبعة التي نالها جايسون كيني، وهو رقم قياسي يمكنه تحطيمه خلال أربع سنوات في لوس أنجلوس.