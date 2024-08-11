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الرياضة

صربيا.. «ذهبية الماء» للمرة الثالثة

صربيا.. «ذهبية الماء» للمرة الثالثة
11 أغسطس 2024 18:21

 
باريس (أ ف ب)

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احتفظ الفريق الصربي للرجال بلقبه الأولمبي في كرة الماء للمرة الثالثة توالياً، بفوزه في النهائي على جاره الكرواتي 13-11، في اليوم الأخير من ألعاب باريس 2024.
وحقق الصرب بقيادة القائد نيكولا ياكشيتش، الأفضل في الدفاع في أحواض قاعة «لا ديفانس أرينا»، ثلاثية لم تحققها سوى بريطانيا بين عامي 1908 و1920 والمجر بين 2000 و2008.
وأضاف الأسطورة دوشان مانديتش (30 عاماً) ذهبية أولمبية ثالثة إلى سجل إنجازاته الهائلة، حيث سبق له أن توّج ببطولة العالم 2015، وبثلاثة ألقاب في بطولة أوروبا (2014، 2016، 2018) وأربع بطولات دوري عالمية.
سيطرت صربيا على المباراة النهائية بتوسيع الفارق في نهاية الربع الأول 5-2، ثم حافظت على تقدمها 8-5 و11-8، لتخرج منتصرة بفارق هدفين 13-11.
بعد هزيمتها في نهائي أولمبياد ريو عام 2016 أمام صربيا بالذات، فشلت كرواتيا، بطلة العالم وآخر دولة غير صربيا تفوز باللقب في لندن عام 2012، في الثأر من جارتها.
وقبل تفككها في أوائل التسعينيات، فازت يوغوسلافيا بالميدالية الذهبية الأولمبية أعوام 1968 و1984 و1988.
وأكد الفريق الصربي هيمنته على هذه المسابقة بعد بداية أكثر من فوضوية. ففي المباراة الافتتاحية، فاز حامل اللقب بفارق ضئيل على الفريق الياباني 16-15، قبل أن يفشل أمام الدفاع الأسترالي الذي استقبل ثلاثة أهداف فقط 3-8.
ومُني الصرب بهزيمة ثانية أمام إسبانيا 11-15، ووجدوا أنفسهم في مواجهة فرنسا المضيفة التي تفوقوا عليها (15-8).
وبعدما تعرضوا لهزيمة ثالثة في دور المجموعات أمام المجر 13-17، احتلوا المركز الرابع والأخير في المجموعة.
في ربع النهائي، أقصت صربيا نظيرتها اليونان في الثانية الأخيرة 12-11، قبل أن تهيمن على الولايات المتحدة 10-6 في نصف النهائي وكرواتيا في النهائي.
ونالت الولايات المتحدة الميدالية البرونزية بفوزها على المجر بركلات الترجيح 3-0، بعدما قلبت تأخرها بهدفين في نهاية الربع الرابع إلى تعادل 8-8.

صربيا
كرة الماء
باريس
أولمبياد باريس 2024
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