الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بـ «الصليبي»



القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، إصابة لاعبه كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن الأشعة والفحوص التي خضع لها فؤاد، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرض فؤاد للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري لمصلحته للمرة 44 في تاريخه، حيث رفع رصيده إلى 81 نقطة في المركز الأول، فيما يحتل أقرب منافسيه بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة.