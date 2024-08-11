مدربة ألمانيا بعد «أولمبياد باريس»: لقد استقلت!



باريس (د ب أ)



قررت كيم رايسنر مدربة منتخب ألمانيا للخماسي الحديث الاستقالة من منصبها، بعد انتهاء منافسات باريس.

وقالت المدربة الألمانية البالغة 51 عاماً للصحفيين بعد انتهاء منافسات الموسم والأولمبياد: «لقد استقلت، سأرحل عن منصبي في 30 سبتمبر».

وأضافت أيضاً أنها غير راضية عن التسلسل الهرمي للقيادة داخل الاتحاد الألماني.

وأوضحت «لقد رسمت خطاً لنفسي، لا أميل للطريقة التي تدار بها الأمور». وتعمل رايسنر مدربه لمنتخب ألمانيا منذ عام 2005، وحققت أفضل نجاحاتها بقيادة اللاعبة لينا شونيبورن للفوز بذهبية الخماسي الحديث في بكين 2008. ولكن المدربة الألمانية تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم خلال دورة طوكيو قبل ثلاثة أعوام، بسبب لكمة لحصان رفض التحرك وتشجيعها للفارسة أنيكا زيليكينز على التعامل بعنف مع الحصان.

واتهمت رايسنر وزيليكينز بالقسوة على الحصان، ولكن تم إسقاط الاتهامات في النهاية.

ورغم هذه الفضيحة عادت رايسنر لتدريب منتخب ألمانيا في أولمبياد باريس، وستغادر رفقة زيليكينز التي جاءت في المركز الـ 15 بنهائي منافسات الخماسي الحديث للسيدات.

ودفعت واقعة طوكيو الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لإلغاء رياضة القفز على الحواجز بعد أولمبياد باريس.