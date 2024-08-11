ضربة خطيرة في الرأس تطرد دراج هولندا!



باريس (د ب أ)

جرى استبعاد الدراج الهولندي يان ويليم فان شيب، من سباق الدراجات على المضمار في أولمبياد باريس، وذلك بعد ضربة رأس خطيرة في منافسات الفرق لفئة «ماديسون».

واصطدم فان شيب «28 عاماً برأس أوليفير وود، ليتسبب في سقوط الدراج البريطاني».

وقال وود: «لقد صدمني بقوة شعرت وأنني دمية اختبار». ولم يتضح بعد ما إذا كان الاصطدام متعمداً أم لا؟

من جانبه، رفض فان شيب التعليق على الواقعة، بعد السباق، فيما تم استبعاد زميله يوري هافيك كذلك.

كما جرى تغريم فان شيب مبلغ ألف فرانك سويسري «1451 دولاراً».

كانت بريطانيا أنهت المنافسات في المركز التاسع في سباقات الرجال فئة «ماديسون»، والتي حصلت فيها البرتغال على الميدالية الذهبية.