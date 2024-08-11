«كو» يترشح لرئاسة «الأولمبية الدولية»



باريس (د ب أ)



قال البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إنه سيفكر في الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الحالي أعلن أنه سيرحل عن منصبه، بعد انتهاء ولايته الثانية في 2025، رغم وجود بعض الأصوات التي تطالبه بالاستمرار لفترة أطول.

وقضى كو عاماً واحداً في ولايته الثالثة والأخيرة بمنصبه الحالي رئيساً للاتحاد الدولي لألعاب القوى، بعد الترشح دون منافسة في الصيف الماضي.

وقال كو للصحفيين في باريس «لقد أكدت دائماً إذا سنحت لي الفرصة، سأفكر فيها بجدية».

وأضاف «لقد حظيت بشرف المنافسة في الألعاب الأولمبية، وترأست لجنة أولمبية وطنية، والآن أشغل أفضل منصب في العالم، وهو رئاسة الاتحاد الدولي للرياضة الأولمبية الأولى».

وأوضح «هذه الخبرات والتجارب أعتقد أنها ستكون مفيدة لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية».

وكان باخ أعلن رحيله عن المنصب الذي يشغله منذ عام 2013 خلال الجمعية العمومية رقم 142 للجنة الأولمبية الدولية.

وأشار الألماني باخ إلى أن الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الدولية سيتم انتخابه في مارس 2025 خلال اجتماع سيعقد في اليونان، وسيبدأ مهام عمله في يونيو من العام نفسه.