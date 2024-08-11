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الرياضة

على خطى الرجال.. سيدات أميركا للسلة من «ذهب»

على خطى الرجال.. سيدات أميركا للسلة من «ذهب»
11 أغسطس 2024 19:39

 
باريس (أ ف ب)

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سار منتخب سيدات الولايات المتحدة على خطى الرجال وأحرز مجدداً لقب مسابقة كرة السلة بفوزه الصعب جداً على المضيف الفرنسي بفارق نقطة فقط 67-66، على ملعب «بيرسي أرينا» في اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024.
وجاء تتويج الأميركيات باللقب الأولمبي للمرة الثامنة توالياً، والحادية عشرة من أصل 12 مشاركة، بعد يوم من فوز منتخب الرجال باللقب الخامس توالياً بتغلبه في النهائي على فرنسا أيضاً.
وفي إعادة لنهائي 2012 في لندن، حين فاز 86-50، تواجه المنتخب الأميركي مع نظيره الفرنسي، لكن المباراة كانت أصعب بكثير، ولم تحسم حتى الثانية الأخيرة.

كرة السلة
أميركا
فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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