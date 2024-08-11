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الرياضة

تشيلسي يتعاقد مع «الجناح البرتغالي»

تشيلسي يتعاقد مع «الجناح البرتغالي»
11 أغسطس 2024 19:44

 
لندن (رويترز)

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أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التعاقد مع الجناح البرتغالي بيدرو نيتو بعقد لمدة سبع سنوات قادماً من ولفرهامبتون.
ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه دفع 54 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ 24 عاماً.
وشارك نيتو في 135 مباراة مع ولفرهامبتون، سجل خلالها 14 هدفاً، ولعب 24 تمريرة حاسمة، منذ أن انضم إلى صفوفه في 2019، قادماً من براجا البرتغالي، كما لعب على سبيل الإعارة في لاتسيو الإيطالي.
وشارك في عشر مباريات مع البرتغال من بينها ثلاث لقاءات بدور المجموعات ببطولة أوروبا التي أقيمت في ألمانيا.
وقال نيتو في بيان «أنا ممتن جداً للانضمام إلى هذا النادي، اجتهدت في عملي طوال مسيرتي لأكون هنا، وأتطلع لنزول الملعب بهذا القميص».
وتعاقد تشيلسي مع تسعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، ويستهل موسمه الجديد بالدوري أمام ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في 18 من الشهر الجاري. 

الدوري الإنجليزي
تشلسي
مانشستر سيتي
البرتغال
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