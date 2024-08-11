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الرياضة

دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»

دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
11 أغسطس 2024 19:46

 
إسبانيا (وام)

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حقق مارك هيرشي دراج فريق الإمارات، انتصاره الرابع هذا الموسم، والذي جاء في سباق «كلاسيكا سان سباستيان» في إسبانيا ليتوج بلقب السباق.
وتفوق الدراج السويسري البالغ 25 عاماً على بطل العالم السابق جوليان ألفيليبي دراج فريق «سودال كويكستيب»، في انطلاقة ثنائية نحو خط النهاية، متقدماً على لينرت فان إيتفيلت دراج فريق «لوتو داستني».
وخلال السباق قام الدراج بافيل سيفاكوف بخطوة جريئة بمفرده عندما تبقى 40 كيلومتراً على النهاية، قبل أن يتم اللحاق به، مما مهد الطريق للهجوم على صعود بيلوتيجي قبل 7 كيلومترات من النهاية.
وتقدم جوليان ألفيليبي إلى المقدمة مع هيرشي الذي لاحقه حتى خط النهاية، حيث قاد ألفيليبي الانطلاقة، وكان توقيت هيرشي مثالياً ليتجاوز الدراج الفرنسي بنجاح.
وأعرب هيرشي في تصريح له، عن سعادته بما حققه من انتصار رغم صعوبة المنافسة، مؤكداً رغبته في الاستمرار على هذا المستوى خلال المنافسات المقبلة، والتي يتصدرها بطولة العالم في سويسرا.

الإمارات
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