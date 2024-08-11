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الرياضة

أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!

أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
11 أغسطس 2024 19:58

 
باريس (رويترز) 

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تصدرت الولايات المتحدة جدول الميداليات في أولمبياد باريس، برصيد 40 ميدالية ذهبية، بعد حسم آخر ميدالية، متفوقة على الصين، من خلال حصولها على 44 فضية.
وكانت الصين، بعيداً عن الولايات المتحدة، آخر من تصدر جدول الميداليات، عندما فعلت ذلك على أرضها في أولمبياد بكين 2008، وفازت أيضاً بأربعين ميدالية ذهبية في باريس، لكنها حصلت على 27 فضية فقط.
وضمن فريق كرة السلة للسيدات تفوق الولايات المتحدة بفوزه على الدولة المضيفة فرنسا في نهاية مذهلة، ليحرز الميدالية الذهبية الأخيرة بالألعاب، ونالت الولايات المتحدة أكبر عدد من الميداليات في باريس بمجموع 126 ميدالية مقابل 91 للصين.
ونالت فرنسا 16 ميدالية ذهبية، لتحتل المركز الخامس في الترتيب، وكان مجموع ميدالياتها البالغ 64 ميدالية هو الأفضل منذ أكثر من قرن.

أميركا
الصين
باريس
أولمبياد باريس 2024
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