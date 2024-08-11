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الرياضة

«الجولف» يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد اللبناني

«الجولف» يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد اللبناني
12 أغسطس 2024 00:51

الرباط (وام)

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أعلن اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف عن استضافة 6 لاعبين ولاعبات واعدين من لبنان للمشاركة في المعسكر المقام حالياً بالمغرب.
ويقام معسكر المنتخبات الوطنية للجولف بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة، من جميع الفئات العمرية، من 29 يوليو إلى 17 أغسطس الحالي.
وقال الهاشمي: «إن الهدف من وجود اللاعبين واللاعبات اللبنانيين مع لاعبين ولاعبات من المغرب والسعودية في مقر معسكر الإمارات على ملعب نادي دار السلام للجولف، هو الاستفادة من التدريبات المشتركة، وسط أجواء تنافسية لتعزيز المهارات وتطوير القدرات، بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للجولف».
وأشار إلى أن الاستضافة تأتي ضمن اتفاقية التعاون بين الاتحادين الإماراتي ونظيره اللبناني للجولف، والتي تستهدف الجوانب التطويرية على المستويات الإدارية والفنية، في إطار استراتيجيتهم المستندة إلى توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، بتعزيز التعاون المشترك مع الاتحادات المختلفة.
وأشار إلى حرص اتحاد الجولف على استثمار جميع فترات المعسكر، للارتقاء بالجانبين البدني والفني لجميع المشاركين، من خلال نخبة من المدربين أصحاب الخبرات من جنوب أفريقيا هذا إلى جانب أربعة مدربين لمنتخبات الإمارات، بمتابعة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك مدير عام الاتحاد.
من جانبه، توجه كريم سلام رئيس الاتحاد اللبناني للجولف بالشكر والتقدير إلى اتحاد الجولف على التعاون الوثيق، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإماراتي لمستقبل أفضل للعبة واللاعبين، وصولاً إلى التنافسية العالمية.

المغرب
الاتحاد اللبناني
الجولف
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