دي يونج يهدد مستقبل كاسيميرو مع «الشياطين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم الحديث عن احتمال رحيل البرازيلي كاسيميرو «32عاماً» عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، فإن كل الشواهد تشير إلى أنه قد لا يذهب إلى أي مكان في الوقت الحالي، إذ شارك في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في «الدرع الخيرية»، والتي انتهت بفوز «السيتي» 7-6 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1-1، وكان أحد نجومها، حيث حصل على ثاني أعلى تقييم في فريقه، بعد جرناتشو الذي سجل هدف «اليونايتد».

ولعب كاسيميرو 90 دقيقة كاملة، رغم أنه من المفترض أن يغادر «أولد ترافورد» هذا الصيف، بعد اتصالات مكثفة مع عدد من الأندية السعودية، أبرزها أهلي جدة والقادسية.

غير أن الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لـ «الشياطين الحمر» ألمح إلى أن كاسيميرو باقٍ مع الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى أنه لم يتلق من الإدارة أي إشارة، تفيد إمكانية رحيله.

وقال إنه بعد التأكد من رحيل أرون وان- بيساكا إلى وستهام يونايتد، والاتفاق مع بايرن ميونيخ على شراء قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت، ونصير مزراوي، أصبح «اليونايتد» يملك هامشاً للمناورة المالية.

وأشاد تن هاج بكاسيميرو، وقال: أبلى بلاءً حسناً خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي حضرها كلها، ما أسهم في تحسن لياقته البدنية، وأصبح في «فورمة» جيدة في الوقت الحالي، ساعدته على المشاركة في مباراة «الدرع الخيرية» كاملة.

وأضاف: نعمل كفريق بصورة جيدة، وهذا سهل الأمور على كاسيميرو الذي وصفه بأنه لاعب كبير، يمكنه أن يقدم إضافة للفريق، بحكم خبراته المتراكمة، وهو مهم بالنسبة لنا وسعداء بوجوده.

لعب كاسيميرو الذي ينتهي عقده في «صيف 2026»، مع «اليونايتد» 32مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الماضي، وسجل 5 أهداف وصنع ثلاثة.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية قريبة من «اليونايتد» أنه من الصعب أن يجد «الشياطين الحمر» متوسط ميدان، خلال هذا الوقت الضيق، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، حيث من المقرر أن يلعب الفريق أمام فولهام يوم الجمعة المقبل، ما يعني أن كاسيميرو سيلعب أساسياً مرة أخرى.

غير أن المصادر نفسها، قالت إن «اليونايتد» طلب معلومات بشأن الهدف الذي حدده النادي منذ فترة طويلة، ولم يستطع أن يحصل عليه حتى الآن، وهو متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، علماً بأن أي تعاقد مع هذا النجم يستلزم ضرورة بيع أحد اللاعبين، ووقتها فقط يمكن القول إن مستقبل كاسميرو في «اليونايتد» في خطر وغير مؤكد.