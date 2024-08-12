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الرياضة

كلباء يكسب عجمان في «البروفة الأخيرة»

كلباء يكسب عجمان في «البروفة الأخيرة»
12 أغسطس 2024 10:33


فيصل النقبي (كلباء) 

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اطمأن الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء، على لاعبيه في «الودية الأخيرة» أمام عجمان، والتي انتهت بفوز «الأصفر» 3-1، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، والذي يدشنه كلباء بمواجهة العين، ضمن الجولة الأولى من «كأس أبوظبي الإسلامي» 18 أغسطس الحالي.
ودفع رازوفيتش بتشكيل يضم حمد المنصوري في حراسة المرمى، وسالم راشد وعبد السلام محمد وميشال وعبد العزيز حمد «الدفاع»، وحبيب الفردان ودانييل بيسا وفيليب كيش وياسر حسن «الوسط»، ومهدي قايدي وسباداسيو «الهجوم»، وسجل «الثلاثية» قايدي «هدفين» وسباداسيو.
وأقام كلباء معسكراً خارجياً في سلوفينيا، ولعب خلاله الفريق 4 مباريات مع فرق مختلفة ومتدرجة القوة.
وأكد رازوفيتش للاعبيه أنه ينتظر منهم بذل أقصى الجهد في انطلاقة المسابقات، مشدداً على أن الفريق يحظى بدعم كبير من الإدارة والجماهير، والكل ينتظر منهم الأداء الفني المتميز، والذي يعكس المستويات الفنية التي يملكها اللاعبون، مشيراً إلى أنه يسعى لبناء فريق قادر على تحقيق آمال وطموحات الإدارة والجماهير.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
عجمان
فوك رازوفيتش
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