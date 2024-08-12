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الرياضة

بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»

بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
12 أغسطس 2024 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)


فاز بني ياس على الشارقة 2-1، في «الودية» التي أقيمت، على استاد الشارقة، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.
وسجل هدفي «السماوي»، الأرجنتيني بيني باوزا، وأبوبكر سيسيه، في أول تجربة يخوضها الفريق في الإمارات، عقب انتهاء معسكر صربيا، وخاض خلاله 5 مباريات ودية أيضاً.
وأقيمت المباراة خلف «الأبواب المغلقة» أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وكشف بني ياس عن التشكيلة الأساسية التي خاضت اللقاء، بقيادة المدرب البرتغالي جواو بيدرو، بمشاركة فهد الظنحاني في حراسة المرمى، وخميس الحمادي، خميس المنصوري، أندريه بوركا، جواو فيكتور، فواز عوانة، سيل صامويل، لازار ماركوفيتش، سهيل النوبي، بيبي باوزا ويوسف نياكاتيه.

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من ناحية أخرى، جدد بني ياس عقد جواو فيكتور وسيل سامويل، ضمن تحضيرات «السماوي» لانطلاق الموسم الجديد.
وأعلن النادي عن تمديد عقد فيكتور لمدة 3 سنوات إضافية، وانضم اللاعب إلى «السماوي» منذ موسم 2019-2020، ويجيد اللعب في مراكز عدة بالدفاع. 
وجدد بني ياس عقد سيل صامويل لمدة موسم إضافي، ويلعب في فئة المقيمين، ويكمل عامه الخامس مع الفريق أيضاً، ويعتبر من الأسماء التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي جواو بيدرو.

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