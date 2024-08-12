خورفكان يكشف عن القميص الجديد



فيصل النقبي (خورفكان)



اكتملت استعدادات خورفكان لبداية الموسم الجديد، وأصبح الفريق بقيادة المدرب الروماني دانييل إيسايلا، جاهزاً لمواجهة الشارقة في «كأس أبوظبي الإسلامي» يوم السبت المقبل، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

أجرى خورفكان «الودية الأخيرة» بعيداً عن أعين الجمهور، أمام صحار العُماني، وانتهت لمصلحته 2-1، واختبر خلالها إيسايلا الخطة الأساسية التي يواجه بها الشارقة.

وأعلنت الإدارة عن القمصان الرسمية للنادي التي تحمل شعار 1507، وهي الشركة الجديدة التي أطلقها النادي مؤخراً، وأصبحت جزءاً من خطته التسويقية، لزيادة الإقبال الجماهيري على فرق النادي المختلفة.

من ناحية أخرى، لم تصل المفاوضات مع أحد المهاجمين إلى نهايتها السعيدة، حيث وجهت إدارة النادي أنظارها إلى ملفات أخرى من المهاجمين، سعياً لإنهاء ملف الأجنبي الخامس قبل لقاء العين في افتتاح «دوري أدنوك للمحترفين».