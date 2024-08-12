أرسنال يفتقد «ورقة دفاعية»



لندن (رويترز)

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن المدافع الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو لن يكون ضمن تشكيلة النادي اللندني، في بداية الموسم الجديد، بسبب إصابة في الركبة.

وغاب تومياسو «25 عاماً» عن جولة أرسنال التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة بسبب الإصابة، ولم يشارك أيضاً في انتصاره 2-صفر على ليون في لندن.

وقال أرتيتا للصحفيين عن إصابة تومياسو «أعتقد أن الأمر سيحتاج لبضعة أسابيع أخرى لسوء الحظ، وسيتعين على اللاعب التحلي بالصبر والعمل على تجاوز ذلك».

وأشار أرتيتا إلى أن المدافع الهولندي يورن تيمبر يتوقع أن ينضم للفريق الأول الأسبوع المقبل، بعد أن غاب عن التشكيلة معظم الموسم الماضي بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة تطلب عملية جراحية، ولم يشارك أيضاً في المباراة أمام ليون.

ويستهل أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ضيفه ولفرهامبتون واندرارز السبت المقبل.