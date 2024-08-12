«الآسيوي» يعلن تصنيف «أندية النخبة»



الرياض (د ب أ)



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تصنيف الأندية المشاركة في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.

يضم التصنيف الأول لأندية غرب آسيا العين الإماراتي «حامل لقب» دوري أبطال آسيا، والهلال السعودي، والسد القطري، وبرسبوليس الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي. أما التصنيف الثاني، فيضم الوصل الإماراتي، والأهلي والنصر السعوديين، والريان القطري، والاستقلال الإيراني، والمتأهل من شباب الأهلي الإماراتي أو الغرافة القطري،

ويضم التصنيف الأول لأندية شرق آسيا، فيسيل كوبي الياباني، وأولسان الكوري الجنوبي، وشنغهاي بورت الصيني، وبوريرام يونايتد التايلاندي، وسنترال كوست مارينرز الأسترالي، وجوهور دارول تاكزيم الماليزي.

ويضم التصنيف الثاني، كاواساكي فرونتال، ويوكوهاما مارينوس من اليابان، وبوهانج ستيلرز وجوانجتشو من كوريا الجنوبية، وشنغهاي شينهوا الصيني، والمتأهل من شاندونج الصيني أو بانكوك يونايتد التايلاندي.

وتجرى القرعة بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالامبور يوم 16 أغسطس الجاري.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في وقت سابق عن إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم المقبل، على أن يكون هناك ثلاث بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

يذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يشارك فيها 24 فريقاً، مقسمين 12 فريقاً من الشرق، ومثلها في الغرب.

ويشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلها في الغرب بشكل مباشر، ويشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنان منها للمجموعات.

وفي دور المجموعات يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه، ثم تتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي تقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة، وتم اختيار السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.