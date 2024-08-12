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الرياضة

أميركا تقدم «أدلة مصورة» في «أزمة البرونزية»

أميركا تقدم «أدلة مصورة» في «أزمة البرونزية»
12 أغسطس 2024 13:52

 
واشنطن (رويترز)

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قدم الاتحاد الأميركي للجمباز أدلة مصورة إلى محكمة التحكيم الرياضية يقول إنها تثبت أن الأميركية جوردان تشيليز تستحق الاحتفاظ بالميدالية البرونزية التي فازت بها في منافسات الحركات الأرضية للسيدات في أولمبياد باريس الصيفي.
وقدمت الأدلة الإضافية من قبل الاتحاد الأميركي للجمباز، بعد يوم واحد من صدور حكم محكمة التحكيم لمصلحة طعن تقدمت به الرومانية آنا باربوسو، وتحصل بمقتضاه على المركز الثالث في المنافسة بدلاً من الرياضية الأميركية.
وكانت باربوسو وفريقها تقدموا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية، يفيد بأن الطلب الذي تقدمت به سيسيل لاندي مدربة تشيليز، لإعادة النظر في نتائج المسابقة، جاء بعد انتهاء المدة المحددة للطعن، وهي دقيقة واحدة، لذا فإن نتيجة اللاعبة الأميركية لم يكن ينبغي أن تعدل إلى 13.766 نقطة، ما مكنها من الحصول على الميدالية البرونزية.
لكن الاتحاد الأميركي للجمباز، قال إنه قدم لمحكمة التحكيم الرياضية لقطات فيديو لم تكن متوفرة لديه قبل صدور قرار المحكمة الذي منح باربوسو المركز الثالث.
وقال الاتحاد الأميركي للجمباز في بيان: «مع التوقيت يُظهر الفيديو أن لاندي تقدمت بطلبها، بعد 47 ثانية من ظهور النتيجة، وعقب ذلك تقدمت ببيان بعد 55 ثانية من ظهور النتيجة».
وكانت تشيليز قد حصلت في البداية على 13.666 نقطة، بينما حصدت باربوسو 13.700 نقطة.
ولن يؤثر قرار محكمة التحكيم الرياضية على الفائزة بالذهبية البرازيلية ريبيكا أندرادي التي حققت 14.166 نقطة، أو صاحبة الميدالية الفضية سيمون بايلز، وهي من الولايات المتحدة، التي حصلت على 14.133 نقطة.

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