لاعب توتنهام مهدد بالعقوبة بسبب «غاز الضحك»!



لندن (د ب أ)



اعتذر يفيس بيسوما لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي على استنشاقه «غاز الضحك»، لكنه يبقى مهدداً بعقوبة محتملة.

وأفادت تقارير أن بيسوما ظهر في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وهو يستخدم أكسيد النيتروز المعروف بـ «غاز الضحك».

وأقر بيسوما بخطئه، ولكنه يواجه تحقيقاً داخلياً في النادي اللندني، ويترقب بقلق إمكانية تعرضه لمزيد من العقوبات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال بيسوما في بيان «أعتذر عما حدث، لقد افتقرت كثيراً للحكمة والرزانة، وأتفهم مدى خطورة الأمر والمخاطر الصحية المترتبة عليه، بخلاف ضرورة الالتزام بمسؤوليتي لاعب كرة قدم ونموذج يحتذى به».

وأضاف متحدث باسم النادي الإنجليزي «نحقق في الأمر، ونعتبره شأناً داخلياً».

وتم تصنيف أكسيد النيتروز ضمن الفئة الثالثة للمخدرات بموجب قانون إساءة استخدام المخدرات في نوفمبر الماضي، في إطار مساعي الحكومة البريطانية لمكافحة السلوكيات المجتمعية السلبية. كما تم تجريم حيازة أكسيد النيتروز لاستنشاقه بشكل غير قانوني لإحداث تأثير نفسي، ولكن يمكن استخدامه في أغراض أخرى مثل تسكين الآلام أثناء الولادة.

وانضم بيسوما إلى توتنهام في عام 2022، وشارك في 56 مباراة بقميص الفريق منها 26 مباراة تحت قيادة المدرب الحالي أنجي بوستيكوجلو خلال الموسم الماضي 2023-2024.