خلال «نصف القرن» الأولمبي.. فرنسا «العاشرة» بين أنجح الدول المُستضيفة



عمرو عبيد (القاهرة)



عبر دورات الألعاب الأولمبية التي نُظّمت خلال نصف القرن الماضي، احتلت فرنسا المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأكثر استفادة من تنظيم الأولمبياد على مستوى حصاد الميداليات، بعدما أتت في المركز الخامس بأولمبياد «باريس 2024»، جامعة 64 ميدالية بينها 16 «ذهبية»، وجاءت فرنسا بين المراكز المتأخرة عبر 14 دورة أولمبية صيفية لُعبت منذ عام 1972، حيث سبقت 4 دول فقط في ذيل تلك القائمة، قبل إسبانيا والبرازيل واليونان وكندا، بعدما احتلت الدولة المنظمة المرتبة السادسة في «برشلونة 1992»، مقابل المركز الـ13 لمستضيف «ريو 2016»، والـ15 لأصحاب الأرض في «أثينا 2004»، بينما كانت كندا صاحبة أسوأ ترتيب على الإطلاق في «مونتريال 1976»، مكتفية بالمركز الـ27 آنذاك، وإن كان يُذكر أن تلك الدول لم تكن ضمن «الصفوة» في الألعاب الأولمبية، وأن استضافتها تلك النُسخ أضاف لها الكثير ومنحها مراكز متقدمة مقارنة بحصادها عبر تاريخها الأولمبي.

وفي المقابل كانت استضافة الصين الأولمبياد في «بكين 2008» بمثابة «قُبلة الحياة» لها، حيث منحتها شرف الفوز بأكبر عدد من الميداليات واحتلال المركز الأول، للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن، لتكسر الصين وقتها السيطرة الأميركية الكاملة على صدارة الدورات الأولمبية الصيفية، بعد انحسار التفوق السوفييتي، وكانت أميركا قد حافظت على تفوق المستضيف مرتين خلال تلك السنوات الـ52 الماضية، بفوزها بنسختي 1984 و1996، مقابل مرة واحدة للاتحاد السوفييتي، منظم دورة «موسكو 1980».

وبين هذا وذاك، أنهت الدولة المستضيفة الأولمبياد في المركز الثالث مرتين، اليابان في «طوكيو 2020» وبريطانيا في «لندن 2012»، مقابل المركز الرابع لـ3 دول، هي أستراليا في «سيدني 2000» وكوريا الجنوبية في «سيول 1988» وألمانيا في «ميونيخ 1972».

على صعيد إجمالي حصاد الميداليات لـ«المُستضيف» للدورات الأولمبية منذ نصف القرن، تحتل فرنسا المرتبة السادسة بعد نهاية «باريس 2024» بـ64 ميدالية متنوعة، ولا يُمكن مقارنتها مع الاتحاد السوفييتي الذي حوّل استضافته أولمبياد «موسكو 1980» إلى احتفالية غير عادية بحصد 195 ميدالية، وهو الرقم الأكبر على الإطلاق منذ نُسخة 1972، يليه أميركا مرتين ب174 و101 ميدالية في بطولتي «لوس أنجلوس 1984» و«أتلانتا 1996»، بينما كان الحصاد الأقل على الإطلاق من نصيب كندا في «مونتريال 1976» بإجمالي 11 ميدالية، وقبلها اليونان بـ16 ميدالية في «أثينا 2004»، مقابل 19 ميدالية للبرازيل في «ريو دي جانيرو 2016».

أما عن «الذهب»، تواجدت فرنسا في المرتبة السابعة بين تلك النُسخ في الـ50 سنة الأخيرة، بجمعها 16 ميدالية ذهبية، وهو نفس رصيد أستراليا في «سيدني 2000»، لكنه كان كافياً لمنحها المركز الرابع في جدول الترتيب آنذاك، وتتفوق اليابان في «طوكيو 2000» رغم أن إجمالي عدد ميدالياتها يقل عن فرنسا في 2024 بـ6 ميداليات، لأن «الذهب» لمع في جعبة اليابان ب27 ميدالية، مقابل 29 «ذهبية» لبريطانيا في «لندن 2012»، وإذا كانت أميركا حصدت 83 ميدالية ذهبية في «لوس أنجلوس 1984»، فإن الاتحاد السوفييتي كان حاضراً بقوة في «موسكو 1980» هو الآخر بـ80 «ذهبية»، وكانت البرازيل قد اكتفت بـ7 ميداليات من «الذهب» في 2016 مقابل 6 لليونان في 2004، وتبقى كندا الدولة الوحيدة التي استضافت الأولمبياد ولم تعانق «الذهب» على الإطلاق.