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الرياضة

سلطان بن شخبوط يثني على نجاح دوري الرياضات الإلكترونية

سلطان بن شخبوط يثني على نجاح دوري الرياضات الإلكترونية
12 أغسطس 2024 15:00


أبوظبي (الاتحاد)

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أثنى الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، على نجاح فعاليات النسخة الأولى من الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية 2024، والتي أقيمت خلال الشهر الماضي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب من المواطنين والمقيمين في 4 ألعاب إلكترونية، هي كرة القدم الإلكترونية، ودوري الأساطير، وفالورانت وموبايل ليجند. 
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن النسخة الأولى للدوري تأتي امتداداً للاستراتيجية التي أطلقها الاتحاد لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال استقطاب ودعم المواهب الإماراتية، وتكوين فرق قادرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة في فعاليات النسخة الأولى تعكس النجاح الكبير الذي تحققه الرياضات الإلكترونية في الدولة على صعيد الانتشار والتطور.
وأوضح أن إطلاق أول دوري رسمي للرياضات الإلكترونية، يشكل انطلاقة جديدة وتاريخية للرياضات الالكترونية في الإمارات، لافتاً إلى أن جهود الاتحاد مستمرة من أجل تطوير اللعبة واللاعبين وتجهيزهم لمختلف البطولات الدولية المقبلة، والسير بخطى ثابتة نحو الريادة في هذا القطاع، ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وقال: «يحظى قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الإمارات بدعم من قيادتنا الرشيدة، وسيسهم الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية في نقل هذا القطاع إلى آفاق جديدة، ونحن ملتزمون في الاتحاد ببذل المزيد من الجهود والسعي نحو توفير الفرص للاعبين ليصبحوا أبطالاً ثم تمكينهم لإلهام الجيل القادم».

الإمارات
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
الرياضات الإلكترونية
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