«النخبة» تطارد ناموس الفئة الأولى في تحدي «ليوا ستيكس»

لا تست باسين (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة إلى مضمار لا تست باسين آركاشون الفرنسي عصر الثلاثاء لمتابعة كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو.

وتأتي إقامة السباقات تنفيذاً لاستراتيجية المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وهو الحدث الدولي المهم الذي يجري تنظيمه في العديد من البلدان، بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

وستكون الفرس «الدوحة» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اورتيز مندزابل، أبرز المرشحين للفوز باللقب، حيث تمكنت الفرس البالغة من العمر خمس سنوات، من الفوز بسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى هذا العام بمضمار باريس لونج شامب.

وتنافس على اللقب المهرة «نورما الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالح ناصر بوغنيم، وحصدت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات بطولة المهرات للفئة الأولى بمضمار سانت كلود الفرنسي.

وهناك المهرة «درعية أم أي» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بقيادة لوكاس ديليزيه، وأبرز نتائجها حلولها ثالثة في كأس الوثبة بمضمار تاربس، والمهرة «أتش أم منتصرة» بقيادة فابريس فيرون، الفائزة مؤخراً بكأس الوثبة، والمهرة «أتش أم نشمة» بقيادة ماكسيم فولون، التي حلت ثالثة في كأس الوثبة في مضمار مونتبان، وكلاهما للمالكة ندى موصلي، وجميع هذه الخيول بإشراف توماس فورسي.

وستقوم قناة ياس الرياضية، بنقل السباق على الهواء مباشرة، ويحظى المهرجان بمتابعة عالمية من خلال نشر أخبار ومشاهدة السباقات والمؤتمرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى نفس المضمار، تنافس خيول ياس لسباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في سباق بري آكا لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط.

ويتقدم خيول ياس «بحور» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، ولم تشارك ابنة نسيم«في السباقات من قبل، وهناك رفيقة إسطبلها المهرة»صروح«بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، ولم تشارك ابنة «مهاب» أيضاً في السباقات من قبل.

وتنافس على اللقب المهرة القوية «إنترجالجيتيك» لجاي نيفنس، بإشراف دي موريسون، وقيادة كليمنت كاديل، وفي أول مشاركة لها تمكنت ابنة «فاليانت بوي» من التفوق بفارق 7 أطوال في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر بمضمار بومبادور، وهناك «الغازي» لمحمد أحمد العطية، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة فالنتين سيجوي، وهو المهر الوحيد وسط 12 مهرة.