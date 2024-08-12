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الرياضة

مفاجأة.. برشلونة عينه على «ظهير» مدريدي!

مفاجأة.. برشلونة عينه على «ظهير» مدريدي!
12 أغسطس 2024 14:46

 
أنور إبراهيم (القاهرة) 

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فاجأ الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة، الكثيرين في كتالونيا، عندما طلب التعاقد مع ظهير أيسر، لأنه يرى أن هذا المركز يعاني من فشل ذريع خلال الموسمين الأخيرين، كما أنه غير راضٍ عن الدفاع بأكمله، والذي تلقى الموسم الماضي، في الدوري الإسباني «الليجا» 44 هدفاً، وهو رقم كبير بالنسبة لفريق مثل برشلونة، يُفترض أنه ينافس على البطولات والألقاب.
أما المفاجأة الكبرى على حد قول صحيفة «سبورت» الموالية لبرشلونة، أن أحد اللاعبين الذين رشحهم فليك لهذا المركز «الظهير الأيسر» كانت بداياته مع «الغريم التقليدي» ريال مدريد، واللاعب هو سيرجيو ريجيليون «27عاماً» الذي يلعب لتوتنهام الإنجليزي منذ عام 2020، ولكنه أعاره ثلاث مرات، الأولى لأتلتيكو مدريد «موسم 2022-2023»، والثانية لمانشستر يونايتد «من سبتمبر2023 إلى يناير 2024»، والثالثة لبرينتفورد «من يناير إلى مايو 2024»، وينتهي عقد ريجيليون مع توتنهام بعد عام واحد.
وأضافت الصحيفة أنه إذا كانت تكلفة الحصول على خدمات ريجيليون «معقولة» بالنسبة للظروف المالية لبرشلونة، فإن الظهير الأيسر لـ «السبيرز» قد يكون مفاجأة «اللحظة الأخيرة» في «كتالونيا»، حيث يرى فليك أن اللاعب يملك جودة عالية، وعليه أن يثبتها ويؤكدها، حتى وإن كان مستواه لم يكن جيداً خلال المواسم الأخيرة.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية مستقلة، أن المتابع لهانسي فليك منذ مجيئه إلى «كتالونيا»، بعد إقالة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق، يلاحظ بوضوح، أنه يسعى إلى إعطاء «دفعة قوية» تُعيد «البلاوجرانا» إلى البطولات والألقاب، بعد موسم «صفري» في 2023-2024، ولهذا كان إصراره أيضاً على حسم التعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني داني أولمو لاعب لايبزج الألماني، وهي الصفقة التي تم الانتهاء منها قبل أيام قليلة.
بدأ سيرجيو ريجيليون، المولود في 16 ديسمبر1996، مسيرة الشباب في أكاديمية لوكاستيا من 2015 إلى 2018، وتمت إعارته ليونيون ديبورتيفا إلى 2017، ثم عاد إلى ريال مدريد في 2018 وحتى 2020، ولكنه أُعير لإشبيلية موسم 2019-2020، ثم انتقل إلى توتنهام في «صيف 2020» الذي أعاره 3 مرات.
ولعب ريجيليون لمنتخب الشباب تحت 21 سنة، وانضم للمنتخب الأول في 2020، ولكنه لم يلعب إلا 6 مباريات فقط.

الدوري الإسباني
برشلونة
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
توتنهام
هانسي فليك
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