مدية النيادي تحلق ببرونزية «بلغاريا الدولية» للشراع



صوفيا (الاتحاد)

أحرزت نجمة منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث مدية خالد النيادي (11 عاماً) الميدالية البرونزية في منافسات بطولة بلغاريا الدولية للشراع الحديث «كأس سارفوفو» التي جرت في صوفيا، بمشاركة عدد من المواهب في فئة أوبتمست من القارة الأوروبية.

وتأتي مشاركة بطلتنا الواعدة مدية خالد النيادي صاحبة برونزيتي الشراع في الدورة العربية الخامسة عشرة للألعاب الرياضية بالجزائر العام الماضي، ضمن خطط الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان لإعداد وتأهيل عناصر المنتخبات الوطنية وتوفير فرص الاحتكاك للمواهب الصاعدة.

وأثنى محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام للاتحاد على النتائج التي حققتها بطلتنا الصاعدة في المشاركة الأوروبية مؤكداً أن الحدث كان فرصة جيدة لاكتساب التجربة والاحتكاك مع المدارس والأكاديميات الأوروبية المتخصصة، وذلك من أجل رفع الجاهزية للمشاركات المقبلة في روزنامة الفعاليات والبطولات العالمية والقارية والإقليمية.

وأشاد محمد عبدالله العبيدلي بموهبة بطلتنا مدية خالد النيادي التي أكدت على موهبتها من قبل وحققت الإنجاز بتحقيق إنجازين كبيرين في المشاركة بالدورة العربية محققة برونزيتين في فئة أوبتمست مشيداً باهتمام ودعم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الذي يرعى الموهبة الصاعدة، وكذلك الدور المميز لأسرة البطلة، ووالدها خالد النيادي الذي يحرص على توفير كل الظروف المناسبة لتطوير موهبة ابنته.