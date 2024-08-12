فرنسا: «الأولمبياد الأجمل» ماراثون للصمود أمام «المتشائمين»



باريس (د ب أ)



قال توني إستانجيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، إنه راضٍ للغاية عن دورة الألعاب التي أقيمت في العاصمة الفرنسية.

وصرح إستانجيه لإذاعة فرانس إنتر، بعد يوم من الحفل الختامي: «أعتقد أنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان».

وقال إنه يشعر بالارتياح والسعادة والفخر، مضيفاً أن دورة الألعاب تجاوزت كل التوقعات، وخاصة بسبب حماس وشغف الجماهير.

وأضاف: «أكد الكثيرون أنه أجمل أولمبياد في التاريخ، كانت البطولة بمثابة ماراثون للصمود في مواجهة المتشائمين، وكل من توقع حدوث كارثة».

وقال إستانجيه إن نهاية الألعاب جعلته يشعر بالحزن نسبياً. وأوضح: «يبدو الأمر غريباً، عندما تعتقد أن المنافسات انتهت، وأن الألعاب الأوليمبية أصبحت الآن من الماضي».

وانطلقت أولمبياد باريس رسمياً في 26 يوليو بحفل افتتاح على نهر السين، وانتهت بحفل مبهر الأحد، وتسليم العلم الأولمبي إلى لوس أنجلوس التي ستستضيف دورة 2028.