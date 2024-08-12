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الرياضة

سوزا: مواجهة الغرافة مختلفة في تمهيدي «نخبة آسيا»

سوزا: مواجهة الغرافة مختلفة في تمهيدي «نخبة آسيا»
12 أغسطس 2024 16:26

 
الدوحة (الاتحاد)
أكد البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، اكتمال التحضيرات لمواجهة الغرافة القطري، في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، واعتبر المدرب في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء، أن المباراة المقبلة ليست مثل مواجهة سباهان في المرحلة السابقة، وسيتم التعامل مع لقاء الغرافة بشكل مختلف، مبيناً أن استراتيجيته في كل المباريات هي العمل على تحقيق الفوز والتقدم في البطولات، من خلال تحضير الفريق واللاعبين بشكل جيد، مؤكداً أن الفريق يملك الطموح والقدرة للمنافسة في كل البطولات.
كما أوضح المدرب أن هذا اللقاء مصيري وأن فريقه يسعى للمنافسة بقوة في هذه البطولة، وقال: «نخوض هذه المواجهة أمام فريق قوي ويملك لاعبين مميزين، وجهازه الفني مستقر منذ فترة، نحن نلعب بهويتنا التي نسعى لتثبيتها، أنا سعيد بتطبيق أفكاري من قبل اللاعبين، وأتمنى أن نؤدي مباراة متزنة ونحقق النتيجة المطلوبة».

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