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الرياضة

مارتينز: نريد وضع شباب الأهلي في مشاكل!

مارتينز: نريد وضع شباب الأهلي في مشاكل!
12 أغسطس 2024 16:29

 

الدوحة (الاتحاد)
اعتبر البرتغالي بيدرو مارتينز مدرب الغرافة القطري، أن شباب الأهلي فريق جيد يمتلك العديد من الحلول، وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة التي ستجمع بين الفريقين غداً في اللقاء المؤهل لدور المجموعات من النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة: «نحترم فريق شباب الأهلي وهو فريق يمتلك لاعبين يلعبون معاً منذ سنوات طويلة، إلا أننا ندرك أنها مباراة صعبة ولقد درسنا هذا الفريق جيداً، ونعرف ما يمكننا القيام به ونحن هنا لنقاتل من أجل أن نضع الفريق الآخر أمام مشاكل».
وتطرق للحديث عن توقيت المباراة قائلاً إنه ليس الأفضل، حيث يأتي بعد ثلاثة أيام من لقاء الخور في الدوري المحلي، فيما اعتبر أن سباهان الإيراني لم يكن نداً قوياً لشباب الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما في الدور السابق من التصفيات على حد وصفه.
وختم بيدرو حديثه عن الغيابات قائلاً:«ما زال مونتاري والجانحي يتعالجان من الإصابة، وبالنسبة لياسين براهيمي يتحسن تدريجيا من الإصابة وسنرى إذا ما كان جاهزاً للمشاركة بالمباراة، ونعول كثيراً على المساندة الجماهيرية».

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