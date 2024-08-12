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الرياضة

7 ميداليات لـ «فتيات الشارقة» في «الإمارات للشطرنج»

7 ميداليات لـ «فتيات الشارقة» في «الإمارات للشطرنج»
12 أغسطس 2024 18:36

 
الشارقة (الاتحاد)

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تألقت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، للذكور والإناث، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 151 لاعباً ولاعبة، في جميع الفئات.
وجاء تفوق لاعبات «فتيات الشارقة»، بحصد 7 ميداليات، حيث فازت فاطمة سيف بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في فئة تحت 18 سنة، وفي الفئة نفسه، فازت عائشة المعيني بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما سيطرت بنات النادي على المراكز الأولى لفئة تحت 20 سنة، بالفوز بالميداليتين الذهبية والفضية، عن طريق عنود عيسى بطلة الفئة وعائشة سيف صاحب المركز الثاني، واحتلت بنات النادي المركزين الأول والثاني في فئة تحت 14 سنة، بعد فوز عهود عيسى بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفاطمة محمد المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما فازت فاطمة صالح بالمركز الثاني والميدالية الفضية في فئة تحت 16 سنة.
وأعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بما حققته لاعبات النادي في البطولة، مؤكدة أن هذه الإنجازات نتاج عمل وجهد كبير، سواء من اللاعبات والمدربين وأولياء الأمور وإدارة النادي، وهي البطولات التي تمثل إعداداً لمشاركات أكبر في بطولات خارجية ودولية، بالإضافة إلى أن حصد الإنجازات جزء أصيل من استراتيجية النادي التي تسير في اتجاه توسيع القاعدة، والبحث عن المواهب، والوصول إلى منصات التتويج بجانب الاندماج والمشاركات المجتمعية.

الإمارات
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