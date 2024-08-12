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الرياضة

توم دالي يعتزل هرباً من توقعات «الغطس»!

توم دالي يعتزل هرباً من توقعات «الغطس»!
12 أغسطس 2024 18:39

 
لندن (د ب أ)

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كشف البريطاني توم دالي، اعتزاله الغطس، عقب مشاركته في دورة ألعاب باريس الأولمبية.
كشف دالي «30 عاماً»، والذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عام 2021، عن أنه قرر إنهاء مسيرته الرياضية خلال مقابلة أجراها مع مجلة «فوج» البريطانية.
أوضح دالي، الذي أضاف خامس ميدالية أولمبية إلى مجموعته عقب فوزه بالميدالية الفضية في مسابقة الغطس المتزامن لمسافة 10 أمتار في باريس: «يبدو أن الأمر من قبيل السريالية». وأضاف دالي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لقد شعرت بتوتر شديد قبل المشاركة في هذا الحدث، مع العلم أنه آخر أولمبياد لي، كان هناك الكثير من الضغوط والتوقعات، كنت حريصاً على الفوز بميدالية».
واختتم نجم الغطس البريطاني تصريحاته قائلاً «لكن ينبغي علي اتخاذ القرار في مرحلة ما، ويبدو أن الوقت مناسب الآن لإنهاء الأمر».

 

بريطانيا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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