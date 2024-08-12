يايسله: الجمهور أفضل صفقة للأهلي!



الرياض (د ب أ)

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لأهلي جدة السعودي، عن تفاؤله قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد، والذي يستهله بمواجهة الهلال، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر لكرة القدم 2024.

وقال يايسله، في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة، إنه متفائل بالمستوى الذي أظهره اللاعبون خلال المعسكر الإعدادي، لكنه في الوقت نفسه، أعرب عن أسفه لعدم ضم صفقات يحتاج إليها الفريق حتى الآن، متطلعاً لوصول هذه الصفقات في أقرب وقت. وأضاف: «فيما يخص التعاقدات، نحن كنادٍ رأينا متطلبات الفريق، وأوصلناها للإدارة، ولكن الإدارة تعمل، وأتمنى أن يتم العمل بأسرع وقت».

وأكد مدرب الأهلي أنه واللاعبين متحمسون لمواجهة الهلال، معرباً عن أمله في أن يقدم فريقه بداية موفقة أمام فريق قوي بحجم الهلال، مشيراً إلى أن حديثه عن الصفقات لا يمثل أي عذر يمنع الفريق من البداية بشكل جيد.

وعن غيابات الفريق أمام الهلال، قال يايسله، إن الفريق يفتقد فراس البريكان، بجانب اللاعبين الراحلين عن الفريق من بينهم ماكسيمان، لكنه أشار إلى أنه عندما يضع التشكيل يجد اللاعبين المتعطشين لتحقيق الفوز.

ورفض يايسله الحديث بسلبية فيما يخص ملف التعاقدات، لافتاً إلى أنه لا يفكر في أي شيء، سوى في تجهيز الفريق بالشكل الأمثل، متطلعاً إلى دعم جماهير الأهلي التي لا تتأخر أبداً عن مساندة الفريق، مضيفاً: «جمهور الأهلي هو أفضل تعاقد للنادي الأهلي».